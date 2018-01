Kinderen langs de deuren in Aagtekerke voor de voedselbank

Te weinig eten

In Aagtekerke gingen er ook tientallen kinderen langs de deuren om eten in te zamelen. "Wij hebben leuke feestdagen gehad met heel veel eten", zegt een van de kinderen die mee heeft geholpen. "Maar niet iedereen kan dat zeggen. Sommige arme mensen hebben het helemaal niet zo leuk gehad met de feestdagen omdat ze weinig te eten hadden. Daarom help ik nu mee."

Inzamelingsactie voor de voedselbank

Kinderen verpakken de opgehaalde producten. (foto: Omroep Zeeland)

Vergeten

Volgens een van de ouders die met de auto meereed om de spullen op te halen is het beter om langs de deuren te gaan. "Mensen kunnen langs de kerk komen om wat af te geven, maar soms wordt dat gewoon vergeten", zegt zij. "Als we langs de deuren gaan, halen we veel meer op. Veel mensen hebben al iets klaar staan en anderen pakken gauw wat dingen. Dat werkt prima."