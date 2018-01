Deel dit artikel:











Shirin van Anrooij pakt Nederlandse titel veldrijden

Shirin van Anrooij (15) uit Kapelle is Nederlands kampioen veldrijden geworden bij de nieuweling-meisjes. In Surhuisterveen kwam Van Anrooij na een half uur koers solo over de finish. Haar voorsprong op Puck Pieterse uit Amersfoort bedroeg aan de finish 50 seconden.

Shirin van Anrooij uit Kapelle is Nederlands kampioen veldrijden geworden (foto: Orange Pictures) In het begin van de wedstrijd zag Van Anrooij Pieterse nog wegrijden, maar later stelde de Zeeuwse orde op zaken. De derde plaats was voor Senne Knaven, de dochter van oud-prof Servais Knaven.