Trainer De Geus van Apollo'69 naar Duiveland

Rohan de Geus is volgend seizoen de trainer van Duiveland (foto: Omroep Zeeland)

Apollo'69 staat momenteel op de vierde plaats in de 4e klasse B. Volgend seizoen gaat De Geus naar alle waarschijnlijkheid een klasse hoger aan de slag. Duiveland is de nummer zes in de 3e klasse B van het zaterdagvoetbal.

Lees ook: