Harmes wint eerste Deltacross, Van den Berge vijfde op rij

Erwin Harmes heeft voor het eerst de Deltacross op zijn naam geschreven. De Middelburger (35) won de wedstrijd over elf kilometer in Westenschouwen in een tijd van 39 minuten vijf seconden. Daarmee was Harmes een kleine anderhalve minuut sneller dan Erwin Adan uit Vlissingen. Bij de vrouwen was Laurey van den Berge voor de vijfde keer op rij de sterkste.

Erwin Harmes in actie tijdens de Deltacross (foto: foto Arjan Schotanus/fotorunner.nl) Tim van den Broeke uit Vlissingen was de derde man op het podium bij de mannen. Tim Pleijte, de winnaar van vorig jaar, herstelt van een blessure en kwam als zevende over de streep. Bij de vrouwen liep van den Berge eenvoudige naar haar vijfde zege op rij in de Deltacross. De atlete uit Sommelsdijk kwam na 47.26' binnen en eindigde met bijna drie minuten voorsprong op Vlissingse Monique Sanderse. Mirthe Overkamp, eveneens uit Vlissingen, kwam in 53.43' binnen en was daarmee de derde vrouw. Laurey van den Berge uit Sommelsdijk won voor het vijfde jaar op rij bij de vrouwen (foto: Arjan Schotanus/Fotorunner.nl) Uitslag Deltacross 2018 Mannen Naam loper Plaats Tijd 1. Erwin Harmes Middelburg 39.05' 2. Erwin Adan Vlissingen 40.30' 3. Tim van den Broeke Vlissingen 40.44' Uitslag Deltacross 2018 Vrouwen Naam loper Plaats Tijd 1. Laurey van den Berge Sommelsdijk 47.26' 2. Monique Sanderse Vlissingen 50.12' 3. Mirthe Overkamp Vlissingen 53.43'