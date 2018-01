Deel dit artikel:











Uitslagen oefenwedstrijden 13 januari

Verschillende Zeeuwse clubs kwamen vandaag in actie in de voorbereiding op de tweede seizoenshelft. De meest in het oogspringende wedstrijd was die tussen hoofdklassers Hoek en GOES, die elkaar met 2-2 in evenwicht hielden.

Uitslagen amateurvoetbal (foto: Omroep Zeeland) Op sportpark Denoek in Hoek namen de bezoekers tot tweemaal toe de leiding. Voor rust opende Remon de Vlieger de score, waarna Douwe Zeegers in de tweede helft gelijkmaakte. Ray Kroon herstelde de voorsprong voor GOES, Yoshi Verbrugge zette de 2-2 eindstand op het bord. Dit zijn alle uitslagen van het oefenvoetbal van vandaag: