Facebook-oproep trekt honderd schoonmakers naar strandje

Eén van de initiatiefnemers is Inge de Groot uit Zierikzee. Het strandje is bijzonder, zo legt De Groot uit, omdat er in het voorjaar dwergsterns broeden. "De vogel is zeldzaam in Nederland, misschien zelfs in heel Noord-Europa." Verder leggen ook veel scholeksters hun eieren op het strand. Plastic is levensgevaarlijk voor de dieren.

De vrijwilligers die kwamen helpen verbaasden zich erover dat er zoveel afval lag. Bovendien was het een hele klus om het plastic op te ruimen. Het ging om hele kleine stukjes, soms zelfs korreltjes en die lagen voornamelijk onder het zand. Per vierkante meter waren ze zo een half uur aan het rapen.

Vrijwilligers rapen plastic op het strandje bij het Topshuis (foto: Omroep Zeeland)

ITEM opruiming strand

Bolussen en chocomel

Er waren meer partijen die zich geroepen voelden te helpen. De gemeente Schouwen-Duiveland had voor afvalzakken, grijpers en handschoenen gezorgd. De gemeente Veere kwam met bolussen voor iedereen en de SP maakte warme chocomel.

De initiatiefnemers waren zeer tevreden over de opkomst. "Ik ben heel blij", aldus De Groot. "En ik hoop dat mensen zich nu ook beter bewust zijn geworden van de gevaren van plastic".