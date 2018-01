Oemoemenoe begint kampioenspoule met nederlaag

In de eerste seizoenshelft in de Ereklasse eindigde 't Gooi op de derde plaats, één plek hoger dan Oemoemoe, maar de Middelburgse formatie had de onderlinge ontmoeting wel met 30-28 gewonnen. Deze keer zat er geen stunt in voor de ploeg van Simon Fitzgerald.

't Gooi nam al na vier minuten de leiding en hield de hele wedstrijd de controle. Alleen Chris Farell en Deniel van der Waal konden nog een try scoren voor de bezoekers, maar de winst kwam voor 't Gooi nooit in gevaar. De thuisploeg was uiteindelijk met 34-15 te sterk voor Oemoemenoe.

Volgende week ontvangt Oemoemenoe met DIOK de nummer twee van de Ereklasse.