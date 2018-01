Fietser (45) omgekomen in Noordgouwe

Met spoed kwamen politie, brandweer en de ambulancedienst naar de plaats van het incident. Ook kwam de traumahelikopter ter plaatse. De hulp kwam te laat, de man overleed ter plaatse.

Zonnemaire

Het slachtoffer is een 45-jarige man van Poolse afkomst, die alleen in een huis aan de Beatrixstraat in Zonnemaire woonde.

Sporenonderzoek

De politie stelt een onderzoek in naar de oorzaak van het incident. Zo is zondagmorgen onder andere een sporenonderzoek ingesteld. Volgens de politie is de man vermoedelijk ongelukkig gevallen.