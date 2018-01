Deel dit artikel:











Fietser omgekomen in Noordgouwe

In Noordgouwe is vanmorgen vroeg een man omgekomen bij een eenzijdig ongeluk. De politie kreeg rond half zes de melding dat op de Donkereweg een zwaargewonde man was gevonden. Hij lag naast zijn fiets.

Met spoed kwamen politie, brandweer en de ambulancedienst naar de plaats van het incident. Ook kwam de traumahelikopter ter plaatse. De hulp kwam te laat, de man overleed ter plaatse. Sporenonderzoek De politie stelt een onderzoek in naar de oorzaak van het incident. Zo is zondagmorgen onder andere een sporenonderzoek ingesteld. Volgens de politie is de man vermoedelijk ongelukkig gevallen.