TOP komt dramatische start te boven en klopt Die Haghe

TOP Arnemuiden (foto: Omroep Zeeland)

TOP kwam heel slecht uit de startblokken in Den Haag, want al snel keek de Walcherse formatie tegen een 5-0 achterstand aan. Gedurende de eerste helft breidde Die Haghe die voorsprong zelfs nog verder uit tot een maximaal verschil van zeven treffers (12-5) na twintig minuten spelen. TOP kwam in de slotfase van de eerste helft nog iets dichterbij, maar met 13-8 was de achterstand bij rust nog steeds fors.

Vliegende start

Waar Die Haghe in de eerste helft een vliegende start kende, gold dat na rust voor TOP. Ook de ploeg van trainer Arco Goedkoop wist vijf treffers op rij te scoren en zo stond het weer gelijk: 13-13. Na die periode kantelde de wedstrijd opnieuw, nu weer in het voordeel van Die Haghe, dat bij 20-17 weer drie punten voorsprong had. Het slotakkoord was weer voor TOP dat door een sterk eindschot alsnog de zege wist te pakken. Bij 22-23 kwamen de bezoekers voor het eerst in de wedstrijd op voorsprong en dat bleek de genadeklap. De jonge Willemijn Bouwens was de meest productieve speler aan de kant van TOP. Zijn scoorde zes treffers.

Volgende week speelt TOP Arnemuiden weer een thuisduel. Dan het het Eindhovense DSC te gast in Arnemuiden.