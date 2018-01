Deel dit artikel:











Auto ramt gevel Vlissingen

In het centrum van Vlissingen is vannacht een automobilist tegen de gevel van een woning gereden. Het ongeluk gebeurde rond 04.40 uur in de Scheldestraat.

De bestuurder reed richting de Paul Krugerstraat toen hij door onbekende oorzaak van de weg raakte. De auto schoot over de stoep en kwam tot stilstand tegen een glazen voordeur. De brandweer en de ambulancedienst werden opgeroepen maar die hoefden niet veel te doen. De man bleef ongedeerd.