Kerkhove struikelt over laatste horde richting hoofdtoernooi

Kerkhove had in de eerste twee rondes in Melbourne indruk gemaakt en onder meer de als eerste geplaatste Sachia Vickery verslagen. Ook tegen Kalinskaya was haar start goed. Ze brak meteen door de service van de jonge Russin en nam met 2-0 de leiding. Die voorsprong verdween even snel als hij was gekomen, want Kalinskaya antwoordde door vijf games achter elkaar te winnen. Kerkhove kwam daarna nog wel terug tot 5-4, maar kon niet voorkomen dat ze de eerste set verloor: 6-4.

Terugknokken

In de tweede set liep Kalinskaya snel uit naar 4-1 en leek ze op weg om de tweede set eenvoudig te gaan winnen. Maar Kerkhove knokte zich knap terug naar 4-4 en poetste even later ook een 5-4 achterstand weg. Meer zat er voor de Schouwse niet in. Kalinskaya won de laatste twee games en daarmee ook de wedstrijd met 6-4 7-5.

Kerkhove haalde het hoofdschema dus niet. Datzelfde geldt voor Bibiane Schoofs. De tennisster uit Ede, die wordt gecoacht door Sven Vermeulen uit Vlissingen, ging net als Kerkhove in de laatste kwalificatieronde onderuit. Ivana Jorovic was met 6-3 6-3 te sterk.