Twee mannen vast na steekpartij Terneuzen

Twee mannen van 44 en 48 jaar uit Terneuzen zijn aangehouden en ingesloten in verband met een steekpartij, zaterdagmiddag in de Noordstraat. De een is aangehouden nadat hij in het ziekenhuis was behandeld, de ander even later in de Korte Kerkstraat.

Handboeien (foto: OZ) Vragen Beide mannen zitten vast in het politiecellencomplex in Middelburg. Omdat de politie nog veel vragen heeft over wat er is gebeurd en over de aanleiding van de steekpartij worden de mannen in de loop van vandaag verhoord.