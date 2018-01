De Bruijn hard onderuit tegen Jaspers in Berlicum

Jean Paul de Bruijn verloor in de kwartfinale van het Masters-toernooi in Berlicum van Dick Jaspers (foto: KNBB)

De Bruijn speelde met een moyenne van 0,578 caramboles per beurt onder zijn kunnen. Hij slaagde er niet in om een serie van meer dan drie caramboles te laten zien. Jaspers speelde wel degelijk. Hij kwam met een hoogste serie van zeven op een gemiddelde van 2,105 en plaatste zich zo voor de halve finale.

Poulefase

De Bruijn had zich met de hakken over de sloot geplaatst voor de kwartfinale van het toernooi waar de complete Nederlandse top aan meedoet. In de poulefase verloor hij twee van zijn drie partijen, maar vanwege zijn moyenne (1,2) eindigde hij toch nog als tweede in zijn poule. Na de nederlaag tegen Jaspers is het toernooi in Berlicum voor de enige Zeeuwse deelnemer voorbij.