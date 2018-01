Deel dit artikel:











Getuige meldt dronken rijder Colijnsplaat

Een beschonken bestuurder uit Dordrecht is afgelopen nacht betrapt op de 1e Deltaweg bij Colijnsplaat. De politie kwam in actie nadat een getuige de Dordtenaar gevaarlijk over de weg zag rijden.

(foto: oz) De 52-jarige bestuurder blies 430 ug/l, bijna twee keer de toegestane hoeveelheid. Hij kreeg een proces-verbaal. Het is voor de man al de tweede boete wegens rijden onder invloed. In oktober vorig jaar werd hij ook al betrapt.