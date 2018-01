Jody van Gerwen wint Jumping Indoor

Jody van Gerwen won de hoofdrubriek van Jumping Indoor Nieuwland (foto: Omroep Zeeland)

Van Gerwen had zich met de snelste tijd van het deelnemersveld geplaatst voor de barrage. Ook daarin wist ze met haar paard Inebelle van 't Welthof de concurrentie ruim voor te blijven in een tijd van 36'45". Jochems noteerde met haar paard Eowan A net als Van Gerwen vier strafpunten, maar was ruim drie seconden langzamer. De uit Nieuw- en Sint Joosland afkomstige Michelle Evertse was met haar derde plaats de beste Zeeuwse. Zij reed met haar paard Eduard vier strafpunten in een tijd van 42'44". De overige drie combinaties in de barrage haalden meer dan vier strafpunten.

1 meter 35 springen

In de nationale categorie met hindernissen tot 1 meter 35 was de eerste plaats weggelegd voor Dave Maarse uit Wellerlooi. Hij bleef met Free WM foutloos in de barrage in een winnende tijd van 28 seconden en elf honderdsten.