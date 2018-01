Hoondert na Africa Eco Race: 'ik dacht onderweg er komt geen eind aan'

Hoondert kwam zaterdag over de streep in de slotetappe en reed zondag nog een uitzwaai etappe richting Senegal, die niet meer voor de klassementen meetelde. De rallyrijder is blij dat de Africa Eco Race er op zit. "De finish gehaald! Dat is een fijn gevoel", jubelde Adwin Hoondert is Senegal. "Ik dacht onderweg: jongens er komt geen eind aan. Dat blijft maar aan de gang."

Afwisselend, serieuze duinen, lange etappes. Daar komen we toch voor" Rallyrijder Adwin Hoondert

Hoondert kon zijn verwachtingen voor het klassement in de Africa Eco Race moeilijk waarmaken. Door pech liep hij veel vertraging op en ook toen hij in het noorden van Marokko bekogeld werd met stenen kostte dat de nodige tijd. Toch kijkt hij terug op een mooi debuut in de tegenhanger van de Dakar Rally. "Afwisselend, serieuze duinen, lange etappes. Daar komen we toch voor", keek Hoondert met een glimlach terug.