Moeizame zege voor Delta Sport/EMM, Orion/GSC speelt gelijk

Delta Sport (foto: Omroep Zeeland)

De koploper had het lang lastig met de Haagse handbalploeg. Pas zes minuten voor het einde van de wedstrijd kwam de ploeg van Leon Luijsterburg op voorsprong. Dat was volgens Luijsterburg vooral te wijten aan een flink aantal gemiste kansen. "Het was voor ons een moeizame wedstrijd. We waren op zoek naar de juiste vorm, maar doordat we onze kansen niet benutten, liepen we continu achter de feiten aan. Het was vooral te danken aan onze doelman Elias Speelman dat we overeind bleven." Mede door de reddingen van Speelman bleef Delta Sport in de buurt van de thuisploeg. Op basis van hard werken sleepte het alsnog de overwinning binnen.



Voor Delta Sport/EMM breekt er een belangrijke periode aan. In de komende drie weken staan er wedstrijden tegen de directe concurrentie op het programma.



Orion/GSC

SV Orion/GSC had het een stuk lastiger. In De Stenge in Heinkenszand speelde het met 28-28 gelijk tegen Celeritas uit Den Haag. Daardoor blijft de Bevelandse ploeg hangen in de middenmoot in de Hoofdklasse C.



HC Zeeland

Het vrouwenteam van HC Zeeland boekte haar eerste overwinning na twaalf speelronden. Tegen de nummer twee, Handbal Someren, werd er verrassend gewonnen met 25-14.