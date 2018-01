Mario de Fouw trainer van Biervliet

Mario de Fouw wordt de trainer van Biervliet (foto: Omroep Zeeland)

De Fouw was in Zeeland actief bij Terneuzense Boys, Terneuzen, Breskens en Zaamslag. Hij is op dit moment bezig zijn trainerspapieren te halen. Biervliet staat momenteel op de derde plaats in de 5e klasse A. De achterstand op koploper NVS is slechts drie punten.

Lees ook: