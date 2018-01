Uitslagen oefenwedstrijden 14 januari

Uitslagen amateurvoetbal (foto: Omroep Zeeland)

Op bezoek bij Leonidas in Rotterdam kwam de ploeg uit Vlissingen al snel op achterstand. Toch wist de ploeg van John Karelse nog voor rust op voorsprong te komen door doelpunten van Ibrahim Eryuruk en Khalid el Hattach. Vlak voor rust scoorde Leonidas de gelijkmaker, maar in de tweede helft liep VC Vlissingen over de thuisploeg heen. De doelpunten kwamen van Yves Nyemb, Geraldi Geerman, Steve Schalkwijk en Renzo Roemeratoe.

De uitslagen van vandaag op een rijtje: