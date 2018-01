Deel dit artikel:











Onze Club op bezoek bij korfbalvereniging TOP Arnemuiden

Korfbalvereniging TOP Arnemuiden speelt de hoofdrol in een nieuwe aflevering van Onze Club. De vereniging speelt zowel op het veld als in de zaal in de hoofdklasse, maar dat betekent niet dat TOP zich alleen op het eerste team richt. Een goede jeugdopleiding en plezier zijn minstens even belangrijk.

Ook deze week krijgt presentator Jan-Jaap Corré de kans om mee te trainen met de sportclub die hij bezoekt, om zo te oefenen voor de battle die hij aan het eind van het programma moet halen. Trainer Arco Goedkoop van het eerste team van TOP neemt Jan-Jaap onder zijn hoede. Verder vertelt voorzitter Harry Anders over zijn club, duikt clubicoon Blaas de Ridder in de geschiedenisboeken, laat vrijwilliger Martin de Leeuw zien wat hij allemaal doet en laten twee aanstormende talenten zien hoe goed ze zijn. Elke zondagavond Onze Club wordt elke zondagavond uitgezonden op televisie om 18.10 uur. De uitzending wordt ieder halfuur herhaald. Alle afleveringen zijn op de speciale pagina terug te kijken.