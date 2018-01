Gewonde bij aanrijding in Koudekerke

Gewonde bij ongeluk Middelburgsestraat (foto: HV Zeeland)

Daarna botste ze met haar voertuig tegen een verkeersbord en reed ze twee boompjes omver. De auto kwam tegen een lantaarnpaal tot stilstand. Het slachtoffer is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van haar verwondingen is niets bekend.

De inzittenden van de andere auto, een gezin met twee kinderen, bleven ongedeerd.