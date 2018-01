Zeeland wordt wakker: dodelijk ongeluk, aanrijding en bijtgrage hond

Fietser omgekomen in Noordgouwe (foto: HV Zeeland)

Omgekomen fietser

In Noordgouwe is gisterochtend een man omgekomen bij een eenzijdig ongeluk. De man is op de Donkereweg van zijn fiets gevallen. Hulp mocht niet meer baten.

Gewonde bij ongeluk Middelburgsestraat (foto: HV Zeeland)

Aanrijding

In Koudekerke is gisteren aan het einde van de middag een vrouw gewond geraakt. Dat meldt HV Zeeland. Het slachtoffer reed op de Middelburgsestraat (N660) met haar auto achterop een andere auto.

Politie (foto: Omroep Zeeland)

Bijtende hond

De politie is op zoek naar de eigenaar van een kleine witte hond. De hond heeft vannacht op de Oude Kaai in Graauw een 47-jarige inwoonster van Graauw en haar hond gebeten.

Dreigende wolken boven de Westerschelde (foto: Ron Schrier (Flickr Omroep Zeeland))

Het weer

Bewolkt met in de loop van de ochtend regen. Hierbij stevige zuidwestenwind, later vanmiddag en vanavond tot rond windkracht 7 met soms zware windstoten. Het wordt 8 tot 9 graden.