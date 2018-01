'Jeppe zal nooit meer de oude worden'

Moeder Lianda is er duidelijk over: "Ik kijk met buikpijn tegen de zitting aan. Iedere gedachte aan de dader blok ik al vanaf het moment dat hij mijn man en zoontje aanreed, dronken achter het stuur." De gevolgen van het ongeluk zijn nog niet te overzien, vervolgt ze, want Jeppe ligt nog steeds in het ziekenhuis.

De 41-jarige vader en zijn 6-jarige zoontje fietsten op 13 oktober 2017 op de Langeviele toen ze werden geschept door een 47-jarige man uit Roosendaal die te veel had gedronken. Volgens een getuige reed de auto veel te hard. Vader en zoon werden gelanceerd en maakte een harde smak op het wegdek. Beiden raakten zwaargewond en werden met traumahelikopters afgevoerd.

"De artsen hebben gezegd dat ze pas in december 2018 een uitspraak kunnen doen over het herstel van Jeppe. Maar de Jeppe van voor het ongeluk komt niet meer terug. Dat maakt mij ontzettend verdrietig."

Starten met revalideren

Jeppe hoopt deze maand te starten met revalidatie in een revalidatiecentrum. "Dan kan hij echt gaan werken aan zijn herstel. Het zullen zware maanden worden voor hem, voor ons allemaal. Gelukkig herkent Jeppe de kinderen, familie, vrienden en mij weer", zegt Lianda. Jeppe liep naast lichamelijk letsel ook hersenletsel op door de aanrijding en werd een tijd in slaap gehouden.

Hij is nog maar 6 jaar, maar getekend voor de rest van zijn leven." Moeder Lianda over zoontje Mees die gewond raakte bij het ongeluk.

Lianda is heel erg trots op haar zoontje Mees. "Mees is een wonder. Hij doet zo zijn best om alles weer op te pakken. Hij is zo dapper. Ondanks het grote verdriet. Maar bij Mees zal lang onduidelijk blijven wat het gevolg is van zijn hersenletsel. Hij is nog maar 6 jaar, maar getekend voor de rest van zijn leven."

De gevolgen voor het gezin zijn groot, besluit Lianda. "Al drie maanden is het gemis in ons gezin heel groot. Iedere dag vloeien er tranen, wordt er gezegd dat papa weer naar huis moet komen. Dat het niet leuk is dat papa niet thuis is. De lege stoel aan tafel. Ook de komende maanden zal deze stoel leeg blijven."

Doneeractie voor Jeppe en Mees gesloten (foto: Omroep Zeeland)

Doneeractie voor aanpassingen huis

Direct na het ongeluk werd door vrienden van het gezin een doneeractie opgestart voor het gezin. Inmiddels is die actie gesloten. In totaal 3843 mensen doneerden in totaal 87.662 euro. Hiermee zullen aanpassingen in en om het huis gedaan worden. Daarnaast worden veel kosten door de verzekering niet gedekt. Doordat Lianda zelf jaren geleden slachtoffer was van een verkeersongeluk, is extra zorg nodig in het gezin.

