'Zeeuwse politiek moet investeren in cultuur'

Zeventien Zeeuwse bestuurders en directeuren roepen politieke partijen op culturele voorzieningen in onze provincie te behouden. Dat doen ze in een gezamenlijke brief in de PZC.

Zeeuws cultureel erfgoed (foto: Omroep Zeeland ) "Daar zijn belangrijke redenen voor. Zo motiveerde de commissie-Balkenende (over de economische structuur versterking van Zeeland) dat cultuur in belangrijke mate bijdraagt aan een goed vestigingsklimaat, aan economische bestedingen, aan de toeristische aantrekkingskracht en de leefbaarheid van Zeeland", schrijven ze. Niet wachten op geld Volgens de ondertekenaars moeten de gemeenten en de provincie niet wachten op geld van het Rijk, omdat cultuurfondsen en de Rijksoverheid alleen extra geld uittrekken als aanvulling op de investeringen van de gemeenten en de provincie. "Dus: géén rijksgeld als gemeenten en provincie zelf onvoldoende cultuurgeld beschikbaar stellen", staat in de brief. De brief is onder anderen ondertekend door de de voorzitters van de Wetenschappelijke Raad Zeeland, en Toeristisch Ondernemend Zeeland, door oud-commissaris van de koningin Karla Peijs, en de directies van Chemiebedrijf Dow, het Zeeuws Museum en Omroep Zeeland.