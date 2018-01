Alwin wint Koos Alberts Award

Alwin is blij met deze blijk van waardering. "Ik vind dit heel bijzonder. Top! Het afgelopen jaar heb ik best leuke dingen gedaan, een show in De Vroone in Kapelle ('Alwin and Friends') en er is een nieuwe single met videoclip. Als je dan genomineerd wordt en uiteindelijk op het podium mag staan met zo'n beeldje, dan is dat een mooie afsluiting van een periode."

Publieksprijs

Het idee van De Koos Alberts Awards is ontstaan in 2013. Deze awardshow zou volgens Koos jaarlijks moeten plaatshebben in zijn geliefde categorie, het Nederlandstalig levenslied. Voor deze publieksprijs is er een mooi bronzen beeldje van hem gemaakt.

Het is de derde editie van de Koos Alberts Award in samenwerking met Radio NL. In totaal waren negentien awards weg te geven in diverse categorieën. In 2016 won Belinda Hemelaar uit Hulst een Koos Alberts Award in de categorie Nieuw Nederlands Talent.