Hoe dierenbezoek de dag opfleurt van dementerende ouderen

De ouderen krijgen vandaag bezoek van de shih-tzu's Flupke en Kwik en van de Nederlands langoor Dennis.

'Mijn konijn beet vroeger'

De twee hondjes en het konijn worden op tafel of op schoot van de ouderen gezet. Er wordt meteen geaaid en de meesten vertellen graag over hun eigen dieren. "Vroeger had ik ook een konijn", zegt een van de dames. "Maar die beet mij. Toen heb ik hem weggedaan. Het tweede konijn beet ook en toen heb ik maar een kat genomen", lacht ze.

Als je de mensen ziet genieten, dan weet je waar je het voor doet." student Tessa Kreeft

De studenten dierverzorging van het Edudelta College kijken elke keer weer uit naar dit uitstapje: "Als je de mensen ziet genieten, dan weet je waar je het voor doet", zegt Tessa Kreeft. "De verhalen van de mensen over hun eigen beestjes komen vanzelf. De twee hondjes zijn van mij en die vinden het ook helemaal geweldig", zegt Sarah de Blaeij.

Dementerende ouderen genieten van dierenbezoek (foto: Omroep Zeeland)

Het Edudelta College is met Zorggroep Ter Weel een samenwerking aangegaan. De studenten bezoeken de verzorgingstehuizen om bijvoorbeeld te bloemschikken of nemen dieren mee. "De ouderen vinden het fantastisch en hebben het er soms nog de hele dag over. De studenten leren hier ook van. Een prachtige samenwerking", zegt Brigitte Ravestein van Ter Weel.

Het aantal mensen met dementie is de afgelopen jaren vervijfvoudigd. Van 50.000 in 1950 naar 270.000 mensen nu. Een op de drie vrouwen krijgt dementie, bij mannen is dat op een op de zeven. Het aantal mensen met dementie verdubbelt de komende 25 jaar nog tot meer dan een half miljoen. De meest voorkomende vorm van dementie is Alzheimer.

Dieren veroordelen niet

Ravestein merkt dat de dementerende ouderen rustig worden van de dieren. "Wie je bent en wat je nog wel en niet meer weet; voor dieren maakt dat niet uit. Zij veroordelen niet. Het effect op de cliënten is echt te merken. Ze zijn ontspannen. Er wordt trouwens gezegd dat zo'n dierenbezoekje voor je hele gemoedstoestand goed is en dat het zelfs bloeddrukverlagend werkt."