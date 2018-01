Spannende tijden voor zieke Nicole: 'Fantastisch als ze haar rolstoel nooit meer nodig heeft'

Nicole brengt haar dagen door in een donkere, stille kamer (foto: Janna van Dorst)

Door een tekenbeet liep de 23-jarige Nicole van Dorst negen jaar geleden de ziekte van Lyme op. De reguliere behandeling was niet succesvol, de vrouw ligt al jarenlang op bed en is aan een rolstoel gekluisterd om onder de mensen te komen. Maar daar komt vanaf vandaag hopelijk verandering in.

Goede hoop op verbetering

Het was vanochtend een vroegertje voor Nicole. Om kwart voor negen werd ze verwacht in het ziekenhuis voor de start van haar stamcelbehandeling. Alle hoop is op deze behandeling, die in Nederland niet wordt vergoed, gevestigd. Ongeveer 85 procent van de patiënten merkt direct na de behandeling al een verbetering.

"Het is zo ongelooflijk dat alles nu gaat beginnen. Nicole gaat op weg naar dat nieuwe, betere leven. Het begin van twee spannende weken", schrijft moeder Margot op de website van de stichting. Nicole is samen met moeder Margot de la Ruelle met een camper naar Frankfurt gereisd. Later in het weekend sloot ook zus Janna aan. Nicole en haar familie zijn vol goede moed. "We gaan er met de rolstoel heen en wat zou het fantastisch zijn als ze die nooit, maar dan ook nooit meer nodig heeft", schrijft Margot.

