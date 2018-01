Deel dit artikel:











Daders gezocht van zware mishandeling in Sas van Gent

De politie is op zoek naar de daders van de mishandeling van een 19-jarige man uit Sluiskil. De man werd gisteravond rond 19.00 uur in de Walstraat in Sas van Gent door enkele jongeren geslagen en geschopt.

De politie zoekt getuigen van de mishandeling (foto: Omroep Zeeland) Volgens de politie ging het om een forse mishandeling, waarbij het slachtoffer, ook toen hij al op grond lag, nog enkele keren tegen zijn hoofd werd geschopt. De aanleiding voor de mishandeling is nog onduidelijk. De Sluiskillenaar meldde zich om 20.40 uur met een bebloed gezicht bij een familielid in Sas van Gent. Het familielid heeft vervolgens de politie ingeschakeld. Een ambulance heeft de man opgehaald voor behandeling in het ziekenhuis. Een groepje jongeren De daders waren inmiddels gevlogen. Wel spraken de agenten met een getuige van de mishandeling. Die had gezien dat de 19-jarige man door twee anderen werd geslagen en geschopt. Bij het groepje stonden ook twee meisjes. De politie is op zoek naar getuigen van deze mishandeling in Sas van Gent.