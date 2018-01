Groene Ster droomt van play-offs, maar twijfelt ook

Puntverlies

Hoewel Groene Ster een goede uitgangspositie heeft, balen de spelers. "We vergeten de wedstrijden over de streep te trekken", zegt keeper Karim Ben Sellam. "Als dat in de eerste seizoenshelft vaker was gelukt, dan hadden we nu acht punten meer. Het is gewoon pech, maar we mogen niet vergeten dat we zelf tegen WSV ook op het allerlaatste moment hebben gewonnen. De ene keer heb je geluk, de andere keer niet."

Groene Ster Vlissingen verloor kostbare punten (foto: Omroep Zeeland)

Toch maakt de ploeg nog steeds kans op de play-offs om het kampioenschap. Een vierde plaats zou volstaan. "Als we echter op deze manier punten blijven weggeven, dan komt het niet goed", zegt speler Mourad Azzanagui toch wat ongerust. "We moeten harder trainen en strijden. Wie weet kan het dan alsnog."

De spelers beseffen dat dit jaar de kans op de play-offs groter is dan ooit tevoren. "Het is voor iedereen heel belangrijk. We willen en moeten het gewoon dit jaar halen. Aan onze wilskracht ligt het dus niet", vertelt Achraf Laabich. "Het is nu zaak om tegen de grote teams punten te pakken. We moeten elke wedstrijden blijven bikkelen", voegt Ben Sellam eraan toe.

Yaqoobi voelt zich thuis bij Groene Ster

Groene Ster staat sinds een half jaar onder de bezielende leiding van trainer Samir Yaqoobi. Dat blijkt een goede combinatie te zijn. "Ik heb het naar mijn zin", erkent Yaqoobi. "De groep, ambiance en het competitieverloop bevallen me uitstekend. Alles is goed geregeld bij Groene Ster. Ik heb dus niets te klagen bij Groene Ster."

Yaqoobi heeft Groene Ster in korte tijd leren kennen als een stabiele club. "De beleving is enorm. Daar geniet ik elke week van. Hier is zaalvoetbal zoals het hoort te zijn: volle bak, mooie entourage en structuur. Dat is mooi om allemaal te zien."

Kampioenschap en contractverlenging

De trainer gaat bij Groene Ster voor het hoogst haalbare. "We maken een goede kans op de play-offs. We staan weliswaar vijfde, maar we hebben het nog in eigen hand. Als we de play-offs zouden bereiken, vind ik dat we ook voor het hoogst haalbare moeten gaan", droomt Yaqoobi stiekem van het kampioenschap."

Yaqoobi denkt ondertussen ook na over de verdere toekomst. Hij tekende bij Groene Ster een verbintenis voor één seizoen, maar heeft de intentie om door te gaan. "Het ziet er positief uit. Als het aan mij ligt, gaan we het gesprek aan voor contractverlenging."