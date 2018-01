Rustende chauffeurs krijgen straks een boete, ook in Nederland

(foto: Omroep Zeeland )

Het gaat in veel gevallen om Oost-Europese chauffeurs. Tot nu toe werd het overnachten in Nederland gedoogd, in tegenstelling tot de omliggende landen. Dat zorgde met name in de grensstreek voor overlast.

Zo staat het Suikerplein in Sas van Gent al een paar jaar in de weekenden bomvol met buitenlands vrachtwagenchauffeurs die hun verplichte rust in de cabine doorbrengen.

De boete van vijftienhonderd euro is overigens voor de werkgevers van de chauffeurs.

De hoogste rechter van de Europese Unie oordeelde in december dat de cabines van de truckers beschouwd moeten worden als werkplek en daarom niet gebruikt mogen worden als rustplaats. De chauffeurs moeten wekelijks ten minste 45 uur onafgebroken rusten.

Lees ook: