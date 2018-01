Verdachte ongeluk Langevieleweg voorlopig op vrije voeten

De bestuurder van de auto schepte op 13 oktober vader Jeppe en zijn 6-jarige zoontje Mees. De man uit Roosendaal zou onder invloed van alcohol zijn geweest, te hard hebben gereden, gevaarlijk hebben ingehaald en zijn aandacht niet voldoende op de weg hebben gehouden.

De Middelburgse rechtbank bepaalde in het bijzijn van de bestuurder dat hij zijn proces in vrijheid mag afwachten. Volgens psychologisch onderzoek is de kans op herhaling klein. Daar dacht de officier van Justitie anders over. Zij pleitte ervoor om de man langer vast te houden omdat ze de kans op herhaling juist aanwezig achtte: "Hij is eerder veroordeeld met tbs voor strafbare feiten. Ook is hij veroordeeld voor dronken rijden en vindt hij zichzelf een goede bestuurder."

Onderzoek loopt nog

De vraag van de officier van Justitie om het rijbewijs van de man af te pakken en hem een gebiedsverbod voor Middelburg op te leggen, legde de rechtbank naast zich neer.

Omdat het verkeersanalyseonderzoek nog loopt en er nog meer onderzoek gedaan moet worden, is er nog geen datum voor de volgende zitting vastgesteld.

Lees ook: