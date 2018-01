Bitte! Sprechen Sie Deutsch!

De leerlingen lopen het klaslokaal binnen en krijgen meteen een button met de teamnaam erop waar ze inzitten. In het lokaal zijn 25 tafels opgesteld in vijf groepjes waar interactieve spelletjes op liggen. Na de introductie kunnen de leerlingen aan de slag, maar voor sommigen is dat best lastig. "Ik snap er helemaal niks van", zegt Noël die een Duits WhatsAppbericht voor zich heeft. "Het zijn allemaal afkortingen en Duits interesseert me niet zo, ik ben er niet goed in en ga ermee stoppen."

Toerisme

Andere leerlingen denken daar heel anders over en vinden Duits een belangrijke taal voor Zeeland. "Er komen veel Duitse toeristen naar Zeeland die we dan wel te woord moeten kunnen staan", zegt Thijs. De docent Duits van de klas, Job de Keizer, herhaalt regelmatig dat Duits ook belangrijk is voor de arbeidsmarkt. "25 procent van de export van Nederland gaat naar Duitsland en dan krijg je te maken met Duitsers die misschien geen Engels of Nederlands kunnen. Dan moet je je wel kunnen aanpassen", zegt De Keizer.

Actiegroep Duits 'Mach Mit!' stimuleert leerlingen Duits te leren (foto: Omroep Zeeland)

Vandaag gaat het er voornamelijk om dat de leerlingen plezier hebben en meer leren over Duitsland en de taal. "Het is leuker dan een normale Duitse les. Doordat de taalassistenten ook Duits zijn, hoor je beter hoe ze echt praten", zegt Angela. Ook De Keizer vindt het leuk om de leerlingen plezierig aan het werk te zien. "Er is toch een beetje spanning rond de Duitse taal en mensen hebben daar misschien bepaalde ideeën over. We willen de vooroordelen aan de kant schuiven en ervoor zorgen dat mensen in gesprek gaan met elkaar, auf Deutsch!", lacht De Keizer.