'Ik lig er wakker van, mijn pensioen zit erin!'

"Ik maak me zorgen, dat mag u gerust weten. Mijn collega's en ik hebben hun pensioen erin gestopt en nu is het maar de vraag of pulsvissen wel een toekomst heeft." Dirk Kraak heeft, net als 23 Zeeuwse vissers, tussen de 300.000 en 500.000 euro gestopt in het pulsvissen.

Pulskorvisserij zou slecht zijn voor de vissen. Dat is pertinent niet waar." Dirk Kraak, pulskorvisser

"Dat deden we juist vanwege de maatschappelijke druk, ook vanuit de milieubeweging en nu zie ik allerlei verhalen over dat het slecht zou zijn voor de vissen. Pertinent niet waar."

Beter voor het milieu

Volgens Kraak is pulsvissen beter voor het milieu. De netten schrapen niet meer over de bodem, de kotters verbruiken minder brandstof en de kleine vissen blijven gespaard, zegt hij. Maar de Franse milieubeweging ziet dat anders en is druk bezig met een flinke lobby in het Europees Parlement dat morgen beslist over het pulsvissen. Volgens de Fransen en de Engelsen is het vissen langs de kust moeilijker en komt dat mede door het pulsvissen. Kraak: "Dat proces is al jaren gaande en ik vind het nogal kort door de bocht om dat aan ons te wijten."

Morgen weten Kraak en zijn collega's meer. Dan stemt het Europees Parlement erover.

