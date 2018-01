'Eigenbelang boven toekomst pulsvisserij'

Het Europees Parlement stemt over de toekomst van het pulsvissen, een vrij nieuwe vorm van vissen waarbij door stroomstootjes vissen uit de bodem worden gelokt. "Het wordt spannend." zegt Van Dalen. "De Fransen en Britten zijn sowieso tegen, net als de Groenen en de meeste Socialisten. Het zal fifty-fifty worden."

"Er wordt veel onzin verkocht"

Over eventuele schadelijkheid door pulsvissen, zowel voor de zeebodem als voor de vissen, wordt fel gediscussieerd. Volgens tegenstanders is de vismethode barbaars en pervers en zouden vissen door de elektrische schok dusdanig beschadigd worden dat ze niet meer geschikt zijn voor consumptie. Van Dalen noemt dat `onzin`. "Er wordt zoveel onzin verkondigd over pulsvisserij. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het niet schadelijk is, maar er worden posters gemaakt waarin vissen door een bliksemschicht worden geëlektrocuteerd. Tegen dat soort waanzin moeten we opboksen."

Mocht de stemming negatief uitpakken voor pulsvissers, dan moet er volgens Van Dalen op regeringsniveau gesproken worden, omdat het een ramp voor de pulsvissers zou zijn. 23 Zeeuwse vissers maken gebruik van de techniek, waarvoor een investering van enkele tonnen nodig was.

'Fransen Britten willen Nederlanders dwarszitten'

Lees ook: