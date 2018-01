Besluitvorming over bedrijven Trekdijk gaat door

De Trekdijk in Nieuw- en Sint Joosland, waar een bedrijventerrein is gepland (foto: Omroep Zeeland)

Volgende week maandag beslist de Middelburgse raad over de exploitatieopzet die is opgesteld door het college van B & W, op verzoek van de gemeenteraad zelf. Een positief besluit over die exploitatie betekent niet automatisch dat het bedrijventerrein aan de Trekdijk bij Nieuw- en Sint Joosland ook doorgaat. Dat wordt pas duidelijk als het bestemmingsplan is aangenomen en dat gebeurt zeker pas na de verkiezingsdatum van 21 maart, dus door een nieuwe gemeenteraad.

Wacht eerst de stem van de Middelburger af. " Luc Vandezande, raadslid GroenLinks

Hier is het bedrijventerrein gepland, tussen de A58 en de Trekdijk in Nieuw- en Sint Joosland (foto: Omroep Zeeland)

Luc Vandezande van oppositiepartij GroenLinks vond het jammer dat er volgende week wordt gestemd: "We hadden uitstel verwacht gezien de commotie die is ontstaan rondom het bedrijventerrein. Ik zou zeggen: wacht eerst de stem van de Middelburger af." GroenLinks had het zuiverder gevonden om de hele besluitvorming na 21 maart te nemen. Nu is een rijdende trein op de rails gezet die moeilijk meer te stoppen is.

Miljoenenverlies

Ook Nieuwlander Hans van Hal van de Werkgroep Trekdijk was teleurgesteld. Hij sprak in tijdens de commissievergadering. Hij vindt een bedrijventerrein aan de Trekdijk een slecht idee. Hij zei dat Middelburg het bedrijventerrein alleen maar wil ontwikkelen, omdat de gemeente hiertoe wordt gedwongen door een slechte financiële situatie. Feit is dat Middelburg de grond langs de Trekdijk aankocht in 2008. Door nieuwe regelgeving moet de gemeente betalen voor grond dat in bezit is en waarvoor geen exploitatieplannen bestaan. Dat kost Middelburg miljoenen.

Middelburg onwaardig

Van Hal noemde het bedrijventerrein 'Middelburg onwaardig'. Hij is bang dat het bedrijventerrein in de toekomst tot financiële problemen zal leiden, omdat er geen bedrijven op af komen. "Het is uitstel van executie."

Voor de verkiezingen worden belanghebbenden en omwonenden nog uitgebreid geïnformeerd over de plannen met het bedrijventerrein.

Hans van Hal (foto: Omroep Zeeland)

Zal u trots zijn als raadslid als onze polder voorgoed is opgeofferd? " Hans van Hal, lid werkgroep Trekdijk

Geheime cijfers

Wethouder Johan Aalberts (CDA) van Ruimtelijke Ordening vindt ook dat idealiter exploitatieopzet en bestemmingsplan samen worden ontwikkeld. "Maar daar gaat de raad echt zelf over." In juli vorig jaar was een motie aangenomen om inzage te krijgen in de kosten en opbrengsten van een mogelijk bedrijventerrein. Die cijfers zijn geheim. Aalberts kon daarom niet zeggen hoeveel miljoenen er verloren zullen gaan als volgende week ja wordt gezegd tegen de exploitatieopzet en in een later stadium toch nee tegen het hele bedrijventerrein.

Volgens Luc Vandezande van GroenLinks is de besluitvorming geen gelopen race: "Het wordt spannend".

Lees ook: