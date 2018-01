Zeeland wordt wakker: streekvervoer, pulsvisserij en Trekdijk

Openbaar vervoer (foto: Omroep Zeeland)

Loonsverhoging voor buschauffeurs

Medewerkers in het streekvervoer krijgen de komende drie jaar een loonsverhoging van 8,3%. Bovendien komen er concrete maatregelen over vermindering van de werkdruk en krijgen 1000 uitzendkrachten een baan met een vast dienstverband.

Lees ook:

(foto: Omroep Zeeland)

Pulskorvisserij: wel of niet?

Een spannende dag vandaag voor vissers. Het Europees Parlement stemt vanmiddag over de pulskor. Een verbod betekent een enorme strop voor 23 Zeeuwse vissers die al veel hebben geïnvesteerd met de vismethode.

Lees ook:

Hier is het bedrijventerrein gepland, tussen de A58 en de Trekdijk in Nieuw- en Sint Joosland (foto: Omroep Zeeland)

Bedrijventerrein Trekdijk

De besluitvorming over het omstreden bedrijventerrein Trekdijk in Middelburg gaat door. Even leek het er maandagavond tijdens een vergadering van de commissie Ruimte in het stadskantoor op dat er uitstel zou komen tot na de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Maar dat gebeurde niet. Tot teleurstelling van aanwezige inwoners van Nieuw- en Sint Joosland.

Lees ook:

Januariweer in Zeeland (foto: Desiree Hoondert, Vlissingen)

Weer

Vandaag is de zon weer af en toe te zien. Er vallen ook enkele buien. Omdat de lucht in de hogere lagen van de atmosfeer ijskoud wordt, kunnen er naast regen- ook hagelbuien vallen en is een onweersklap niet uitgesloten. Er waait een vlagerige westenwind, matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig. Tussen de buien door wordt het 7 graden. Vanavond en vannacht kan er ook een natte sneeuwbui vallen.