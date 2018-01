Meer radiozenders in de Westerscheldetunnel

Renovatie aan de tunnel (foto: Westerscheldetunnel)

Tot voor kort kon je in de tunnel naar tien radiostations luisteren: NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO 3FM, NPO Radio 4, Terneuzen FM, Radio 538, Q-Music, Sky Radio, Radio Veronica en Omroep Zeeland. Radio 10, 100% NL, BNR en de Vlaamse zenders Klara en Studio Brussel zijn daaraan toegevoegd. Ook Digitale Radio, oftewel DAB+, is vanaf nu in de tunnel te ontvangen.

Renovatie van de technische installaties in de tunnel maakte de uitbreiding van het aanbod mogelijk. "De installatie voor de radio-ontvangst maakt daar ook onderdeel van uit", vertelde Tessa Seidel van de Westerscheldetunnel vorige week. Toen was Omroep Zeeland na een fout bij het omzetten van het oude naar het nieuwe systeem korte tijd niet te horen in de tunnel.