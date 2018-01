'Verhalen dat er 's nachts van alles gebeurt is klinkklare onzin'

Vliegveld Midden-Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

De omgeving van kleine vliegvelden wordt door verschillende partijen zoals politie, douane, marechaussee en gemeenten bestempeld als potentiële verzamelplaats voor criminele activiteiten, waaronder drugs- en mensenhandel. Dat meldt Dagblad Trouw vandaag. De KMar zou graag zien dat de overheid strenger wordt en piloten de gegevens van passagiers en bemanningen verplicht moeten doorgeven. Dat gebeurt nu op vrijwillige basis.

Belderok beaamt dat drugssmokkel in theorie mogelijk is op Vliegveld Midden-Zeeland, of het daadwerkelijk gebeurt kan hij niet zeggen. "Ik ben er in ieder geval niet van op de hoogte." Mensensmokkel acht hij zeer onwaarschijnlijk. "Passagiersvervoer is er eigenlijk niet bij ons. Dus op het moment dat je een groep mensen zou treffen, dan zou ons dat zeker opvallen."

'Tekortkomingen liggen bij de Koninklijke Marechaussee'

De directeur pleit al langer voor meer controle op zijn vliegveld, maar zegt dat dit geen taak voor het vliegveld is, maar voor de KMar. "De tekortkomingen van de Koninklijke Marechaussee worden nu bij een ander gelegd", vindt Belderok.

Directeur Enno Belderok van Vliegveld Midden-Zeeland

"Het komt over alsof wij er niks aan doen, maar wij hebben geen bevoegdheden voor het controleren van personen, dat is voor de marechaussee en de douane.'' Volgens Belderok is er geen probleem als de douane gebeld wordt. ''Die reageert adequaat.'' Maar bij de KMar is dat volgens hem heel anders. "De marechaussee moet uit Terneuzen komen, dus die zijn of te laat, of te vroeg of ze zijn er niet. Dat is het hele eiereten."

Kleine gemeenschap zorgt voor sociale controle

Belderok wijst daarbij ook op veranderende regels. "Wanneer vliegtuigen vanuit het buitenland komen, krijgen wij daar helaas geen melding voor tegenwoordig. We krijgen zelfs geen vluchtplan meer, wat vroeger wel het geval was. Dus op het moment dat zo'n vliegtuig landt, moeten wij er eigenlijk maar vanuit gaan dat de marechaussee in Schiphol, het centrum waar dat geregeld wordt, geïnformeerd is."

De directeur heeft geen aanwijzingen voor criminele activiteiten op of rond het vliegveld. Daarvoor is de sociale controle te groot. "Het is een kleine gemeenschap bij ons op het vliegveld. Er wonen mensen in de buurt, er woont zelfs nog een mevrouw op het vliegveld. Verhalen dat er 's nachts van alles gebeurt is klinkklare onzin."