90-jarige eigenaar Schelpenmuseum Zaamslag denkt nog niet aan stoppen

Als kind ging hij al regelmatig naar de kust om op het strand allerlei schelpen te zoeken die hij dan in een schoenendoos op zijn slaapkamer bewaarde. "Daar is mijn passie voor schelpen denk ik ontstaan. Al die verschillende vormen en kleuren, dat is toch bijzonder om te zien. Zelfs een oester of een mossel is mooi."

Een schelp uit de collectie van het museum (foto: Omroep Zeeland)

De Zeeuw's vrouw had een winkel in huishoudelijke artikelen. Na haar overlijden heeft hij op een gegeven moment besloten om van de winkel een museum te maken. "Op deze manier kwam er weer ruimte in alle slaapkamers en kon ik mijn verzameling laten zien aan het publiek." Bij het realiseren van zijn museum kreeg hij hulp vanuit het dorp. "Ik kreeg van de bakker en de slager een oude vitrine en van een aantal inwoners heb ik kasten gekregen om schelpen in te leggen."

Het museum kreeg in de regio steeds meer naamsbekendheid. Mensen kwamen regelmatig met schelpen aanzetten die ze zelf ooit hadden gevonden of gekocht. Ook werd hij regelmatig gebeld door vissers met de vraag of hij interesse had in fossiele voorwerpen, zoals bijvoorbeeld een onderkaak van een mammoet. "Op deze manier groeide niet alleen mijn schelpenverzameling, maar ook de collectie fossiele voorwerpen."

Daarnaast heeft hij ook een aantal botten van dieren, een schedel en een compleet skelet van een mens en een schaap in zijn collectie. "Tja, het is inmiddels een bonte verzameling geworden van allerlei voorwerpen."

Ik denk dat ik inmiddels wel elke schelp op de wereld ken. En dan weet ik ook de Latijnse naam ervoor. Tsja, mijn liefde voor schelpen gaat erg ver." Gerrit de Zeeuw, eigenaar Schelpenmuseum Zaamslag

Het aantal schelpen is inmiddels niet meer te tellen. "In het begin hield ik dat nog wel bij, noteerde elke schelp die ik binnenkreeg. Maar op een gegeven moment ben ik de tel kwijtgeraakt." Er werd wekelijks namelijk een aantal pakketjes bezorgd door de postbode. En ook stonden er regelmatig mensen op de stoep met dozen vol schelpen die hij mocht hebben.

De Zeeuw heeft alle schelpen in zijn museum gearchiveerd. En niet alleen de schelpen die tentoongesteld worden. Dat is namelijk maar een klein deel van zijn collectie. Ook van alle schelpen die in het depot liggen weet hij de herkomst, het jaartal dat de schelp gevonden is en wat de Latijnse naam is. "Ik denk dat ik inmiddels wel elke schelp op de wereld ken. En dan weet ik ook de Latijnse naam ervoor. Tsja, mijn liefde voor schelpen gaat erg ver."

Met een detector het land op

De laatste jaren trekt De Zeeuw er ook regelmatig op uit met zijn metaaldetector. Met succes. "Ik heb al verschillende munten, gespen en speerpunten gevonden uit de tijd van de vroege Middeleeuwen." Ook deze voorwerpen zijn natuurlijk te bewonderen in zijn museum.

Over de toekomst denkt de verzamelaar niet al te veel na. Hij is nog elke dag met zijn schelpenverzameling bezig en vindt het ook nog steeds erg leuk om mensen te ontvangen en rond te leiden in zijn museum. "Mijn verzameling betekent alles voor me. En mocht er een tijd komen dat ik het niet meer kan, dan ga ik wel beslissen hoe of wat."

Veel belangstelling voor overname collectie

Er heeft zich inmiddels wel een aantal gegadigden gemeld om de verzameling schelpen en fossiele voorwerpen eventueel over te nemen. "Naturalis in Leiden heeft bijvoorbeeld erg veel interesse in een aantal fossiele vondsten, zoals de restanten van een butskop (dolfijn). Maar ook het SCEZ in Middelburg heeft interesse getoond in een aantal schelpen en voorwerpen."