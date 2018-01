Rode kaart geen gevolgen voor Erwin Mesu

Erwin Mesu op natuurijs (foto: Omroep Zeeland)

Mesu kreeg zaterdag in Alkmaar bij de elfde wedstrijd van de Marathon Cup een rode kaart. Hij zou volgens de wedstrijd jury een concurrent hebben gehinderd, die daardoor ten val kwam. Omdat er direct protest werd aangetekend, werd Mesu tien rondes later uit de wedstrijd gehaald.

Bezwaar bij de jury

Volgens Mesu had hij niets te maken met de valpartij van z'n concurrent. Daarom tekende hij bezwaar aan bij de jury. Het was de eerste keer dat Mesu een rode kaart kreeg in zijn schaatscarrière.