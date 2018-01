Zeeuwse vissers woest om verbod pulsvisserij

De afgelopen jaren hebben de 23 Zeeuwse vissers (landelijk 84) miljoenen gestoken in de pulsvisserij. Ze zijn woest om het verbod. Teun van Dam namens de pulsvissers: "We hebben tot 2019 de ontheffingen. Daarna moet iedereen af van het pulsvissen. En daarbij zitten praktisch alle vissers uit Vlissingen en Arnemuiden die er veel geld in hebben gestoken."

Visser Corné Bout is teleurgesteld: "Kennelijk leven we in een maatschappij, en in een Europese Unie, waarin onderbuikgevoelens boven wetenschappelijke kennis en waarheid geplaatst worden. Dat vind ik een zeer kwalijke zaak."

De vissers hebben fors geïnvesteerd in de nieuwe manier van vissen, mede op aandringen van natuurorganisaties. Die vonden dat door de ouderwetse manier van vissen met zware kettingen aan de sleepnetten de bodem te veel werd omgewoeld. Dat gebeurt met het pulskorvissen niet meer.

Bij die techniek zweven de netten vlak boven de bodem en worden vissen met een stroomstootje opgeschrikt en komen ze in het net terecht. Daarnaast is pulskorvissen een stuk goedkoper dan op de oude manier vissen. Omdat de netten niet over de zeebodem slepen, hebben ze ook veel minder weerstand, waardoor de vissers veel minder brandstof verbruiken.

Wetenschappelijk onderzoek

Greenpeace is een van de voorstanders van de nieuwe methode, al houdt de milieuorganisatie nog wel een slag om de arm. Er loopt namelijk nog een wetenschappelijk onderzoek naar het effect van elektrisch vissen op met name de zeebodem.

In Europa, met name door Engeland en Frankrijk, is de tegenaanval ingezet op de anti-pulskorcampagne. Meerdere Nederlandse Europarlementariërs noemen de berichten die de tegenstanders verspreiden op sociale media 'fake news'. Naar eigen zeggen proberen ze die berichten nu met harde feiten te weerleggen.

Het amendement waarin werd gepleit voor een algeheel verbod op het gebruik van pulsvisserij werd aangenomen met 402 stemmen voor en 232 stemmen tegen, met 40 onthoudingen.

Definitief besluit

Naar verwachting volgt er op zijn vroegst pas in 2019 een definitief besluit. Daarvoor moet eerst het wetenschappelijk onderzoek worden afgerond.

