Deel dit artikel:











Pulsvissen: het voelt als een klein schokje van schrikdraad

Belangrijkste vraag in de hele discussie over pulsvissen: is het nu een duurzame manier van vissen of niet? De Nederlandse vissers staan daarin lijnrecht tegenover hun Franse collega's. Bij onderzoeksinstelling NIOZ in Yerseke onderzoekt Justin Tiano sinds 2016 hoe milieuvriendelijk vissen met de pulskor is.

Onderzoek naar pulsvisserij bij het NIOZ (foto: Omroep Zeeland) Tiano kijkt naar de gevolgen van het hele ecosysteem op en in de bodem van de zee bij pulsvissen. Wat betekent deze manier van vissen voor de samenstelling van de bodem, voor het zuurstofgehalte? Hoe reageren de bodemdieren als wormen op de schokjes? De netten bij pulsvissen slepen niet zo over de bodem als bij de traditionele manier van vissen. Maar beroering van de bodem is er nog steeds en ook daar doet Tiano onderzoek naar. Tiano werkt ook met een proefopstelling waarin exact dezelfde hoeveelheid stroom voelbaar is als tijdens het pulsvissen. Omroep Zeeland verslaggever Marike Konings mag het voelen. En dan natuurlijk de vraag waar alle politici en vissers antwoord op willen; is pulsvissen nu duurzaam of niet? Tiano nuanceert zijn antwoord: "De eerste resultaten van bestaand onderzoek en mijn onderzoek zijn voorzichtig positief. Maar ik wil eerst mijn onderzoek afronden voordat ik daar harde uitlatingen over doe." Tiano's onderzoek zou in de loop van dit jaar klaar moeten zijn. Lees ook: Zeeuwse vissers woest om verbod pulsvisserij

'Anti-pulskorcampagne in Europa is gebaseerd op fake news'

'Kom in actie tegen Franse anti-pulskorlobby'