Snuffelen aan techniek kan je loopbaankeuze bepalen

De Techniek Experience is een loopbaan-oriëntatieproject waarbij de leerlingen die dit jaar een profielkeuze moeten maken door middel van een gastles, een bedrijfsbezoek en een projectopdracht nader kennismaken met het (technisch) bedrijfsleven in de provincie. Het hele project wordt deze week dus afgesloten met een dag vol workshops in het Industrieel Museum en is georganiseerd door het Huis van Techniek.

De workshops voor de leerlingen laten hen kennis maken met maintenance (ze maken een windmolentje), leren wat procestechniek inhoudt en voeren een logistieke keten uit. Ook gaan de leerlingen in gesprek met professionals en studenten van de deelnemende bedrijven om een beeld te krijgen van de verschillende sectoren.