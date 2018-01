Verbod pulsvisserij: ongeloof bij vissers en politici

Secretaris Teun van Dam van de Producentenorganisatie Delta Zuid spreekt over een 'Blue Monday op dinsdag'. Volgens hem in dit een ongelofelijke klap voor de vissers en hun gezinnen.

Een onvoorstelbaar besluit dat niet is uit te leggen. Zo omschrijft een aangeslagen gedeputeerde Jo-Annes De Bat het besluit van het Europees Parlement . Toch houdt hij hoop omdat het Europees Parlement niet de eindbeslissing heeft.

Bij het nemen van die eindbeslissing hebben drie partijen een stem. Behalve het Europees Parlement zijn dat de Europese Commissie en de Europese Raad van Ministers. Dat betekent volgens De Bat dat Nederland nog steeds ijzers in het vuur heeft: "We blijven lobbyen. We moeten de hoop niet opgeven."

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat (foto: Omroep Zeeland | Foto: Tom Remijn)

Maar het besluit van vandaag is als een mokerslag aangekomen bij de Zeeuwse provinciebestuurder die ook voorzitter is van het Bestuurlijk Platform Visserij: "Tot vorige week zag het er allemaal nog redelijk uit, daarna is het gaan kantelen. Dit besluit is dramatisch en dient alleen de belangen van Franse vissers die achterhaalde technieken gebruiken. Na de aanlandplicht en de komende Brexit kan de visserij dit er niet bij hebben."

Dit is de toekomst

Ondanks het besluit van het Europees Parlement is De Bat er van overtuigd dat pulskorvisserij de toekomst is. "Kotters met een pulskor zijn zoveel beter voor het milieu en de zeebodem. Ze gebruiken minder brandstof, dus stoten ook veel minder CO2 uit. Dit is de toekomst."

Kotter in de haven van Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

In de Tweede Kamer is inmiddels een debat aangevraagd met minister-president Rutte en minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) over de sociale en economische gevolgen voor de Nederlandse vissers. CDA-Kamerlid Jaco Geurts: "Het radicaal verbieden van de pulsvisserij is een ongelooflijke dreun voor onze vissers en een zeer zware slag voor Nederland.''

Emoties en sentimenten hebben gewonnen

Ook minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ChristenUnie) is tegenstander van een verbod: "Onbegrijpelijk dat Europees Parlement dit standpunt heeft ingenomen. Het lijkt erop dat emoties en sentimenten hebben gewonnen van feiten en resultaten van onafhankelijk onderzoek. Dat is geen goede zaak."

De minister heeft verschillende belangenorganisaties uit de visserij uitgenodigd voor overleg, maandag in Den Haag.

Vissershaven in Vlissingen (foto: Leo Blok)

"Dit is een ramp voor de Nederlandse visserij en de kottersgezinnen. De inkomens van vierhonderd gezinnen komen hierdoor op de tocht te staan", reageert EU-parlementariër Annie Schreijer-Pierink (CDA). "Het gaat totaal tegen de trend in naar meer milieuvriendelijkheid. Deze techniek bespaart juist de bodem en brandstof."

In eigen voet geschoten

Volgens Bas Eickhout (GroenLinks) heeft Nederland zich in eigen voet geschoten door veel meer vergunningen af te geven dan was afgesproken. "Dat heeft kwaad bloed gezet bij onder anderen Franse vissers die hun viswater leeggevist zien worden door Nederlandse schepen."

Eickhout is voorstander van de afspraak om vijf procent van de vloot uit pulsvisserijboten te laten bestaan. Nederland had een uitzondering van tien procent, maar zit volgens hem op 28.

