Na Neeltje Jans is nu het Kalootstrand aan de beurt

Vrijwilligers rapen plastic op het strandje bij het Topshuis (foto: Omroep Zeeland)

Er waren op het strandje veel kleine stukjes plastic aangespoeld door de storm van de week ervoor. Het strandje bij Neeltje Jans is bijzonder, omdat in het voorjaar de dwergstern er broedt. Er is door de vrijwilligers naar schatting 3.000 kilo afval opgeraapt en afgevoerd.

Nu naar Borssele

Het succes van afgelopen zaterdag leidt nu tot de volgende schoonmaakactie. Ook op het fossielenstrandje de Kaloot in Vlissingen-Oost ligt veel plastic rommel. Mensen worden opgeroepen om tussen 11.00 en 13.30 uur te helpen opruimen.

