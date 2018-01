'Er klopt niets van kritiek vakbond op marinierskazerne'

VVD-Tweede Kamerlid André Bosman (foto: Omroep Zeeland)

Volgens de vakbond zijn de plannen voor de marinierskazerne volledig uitgekleed. De marinierskazerne zou geen landingsbaan krijgen voor helikopters, op de schietbaan zou niet met scherp mogen worden geschoten en landingsvoertuigen zouden het strand niet op kunnen. Dit alles tot grote ontevredenheid van de mariniers die al eerder blijk gaven weinig zin te hebben in een verhuizing van de huidige kazerne in Doorn naar Vlissingen.

'Niet op feiten gebaseerd'

Maar volgens Bosman is die kritiek simpelweg niet op feiten gebaseerd. "Als de plannen voor de kazerne in Vlissingen zo ingrijpend zouden veranderen dan zouden ze de Tweede Kamer daarover hebben ingelicht en dat is niet gebeurd. Dus ik ga ervan uit dat de kazerne gewoon gebouwd wordt als beloofd, met alle functionaliteit die destijds de mariniers werd voorgespiegeld."

Bosman over kritiek van vakbond op marinierskazerne

De VVD'er heeft geen goed woord over voor de werkwijze van de vakbond. "Dit is ongefundeerde stemmingmakerij", zegt Bosman. En hij zegt te weten waar hij het over heeft, als oud-militair. Bosman was F16-piloot en diende onder meer in Afghanistan.

'Pure stemmingmakerij'

"Als ze daadwerkelijk bewijzen hebben voor hun beweringen dan hoor ik het graag", vervolgt Bosman. "Dan wil ik daar graag over in gesprek met de defensieminister, maar zonder bewijzen is dit pure stemmingmakerij en ik snap niet dat ze ervoor kiezen om deze discussie zo via de pers te voeren."

Mariniers oefenen in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Ook het dagelijks provinciebestuur reageerde verbaasd op de kritiek. Gedeputeerde Carla Schönknecht ontkende dat er sprake is van een 'uitgekleed model'. Ook heeft ze niet het idee dat de kazerne in Vlissingen voor Defensie geen belangrijk dossier meer is. "Het is natuurlijk een heel belangrijk dossier voor Defensie. Er is 190 miljoen euro mee gemoeid. Defensie bouwt echt niet iedere dag zo'n kazerne."

'Functionele en toekomstbestendige kazerne'

Het ministerie van Defensie reageerde al op de dag dat de kritiek van de vakbond naar buiten kwam met het bericht dat het ministerie streeft naar een 'moderne, functionele en toekomstbestendige kazerne, die past bij bedrijfsvoering en operationele taken van het Korps Mariniers'. Volgens het ministerie moeten wel nog bepaalde 'aanvullende behoeften' worden onderzocht.

