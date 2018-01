Vlissingen bekert verder na zege in stadsderby

Trainer John Karelse van VC Vlissingen op archiefbeeld (foto: Paul ten Hacken)

Vlissingen was vooraf aan dit duel al de favoriet voor de eindzege. De ploeg speelt in de competitie in de hoofdklasse, terwijl tegenstander Walcheren een derdeklasser is. Al na vier minuten beging de thuisploeg een overtreding in het zestienmetergebied op Vlissingen-aanvaller Geraldi Geerman. Hoessein Bouzambou verschalkte vervolgens Walcheren-doelman Robin Struijk vanaf elf meter. Halverwege de eerste helft verdubbelde Menancio Weeda de score. Hij schoot van een meter of zestien de bal in het net. Voor rust was er voor Walcheren nog een goede mogelijkheid voor Mark van der Eijk. Hij ging langs Vlissingen-goalie Karim Ben Sellam, maar kreeg zijn inzet niet tussen de palen.

In de tweede helft bouwde Vlissingen de score verder uit. Yves Nyemb was twee keer trefzeker. Eerst maakte hij de 3-0 na een steekpass van Khalid El Hattach, daarna maakte hij de vierde Vlissingse treffer op aangeven van Geerman.

Scoreverloop

0-1 Bouzambou (4/pen)

0-2 Weeda (24)

0-3 Nyemb (62)

0-4 Nyemb (71)

Opstelling Walcheren

Robin Struijk, Van Antwerpen, Steven Struijk, Van Rosevelt, Fiktorie, Hollander, Chermin, Burggraaff, Van der Eijk, Zuppelli, Ponte

Opstelling VC Vlissingen

Ben Sellam, Martien (Braafhart/56), Manuhuwa, Milton Roemeratoe, Renzo Roemeratoe, Weeda, El Hattach, Nyemb, Geerman, Schalkwijk, Bouzambou (Roniël Uranie/46)