Het is even stil op straat in Scharendijke

Dorpsbijeenkomst in Scharendijke (foto: Omroep Zeeland)

Het is de bedoeling dat er een dorpsvisie komt voor de komende 20 jaar. Wat te doen met het toerisme, wonen, werken, het verkeer en de voorzieningen? Dat waren de vragen die aan de orde waren. Waar de meeste inwoners het over eens zijn is dat de Dorpsstraat heel snel moet worden aangepakt.

"Het is supertriest om te zien hoe het er nu bij ligt daar", zegt Tanny de Rooij van de dorpsraad. "Het is prachtig dat we een nieuwe supermarkt hebben, maar door die verhuizing is er wel een gat ontstaan in de Dorpsstraat. De levendigheid is weg, ze moeten daar echt snel werk van gaan maken."

Leefbaarheid onder druk

Volgens De Rooij staat de leefbaarheid in het dorp onder druk. "Het zou zo maar kunnen dat de voetbalclub uit het dorp verdwijnt en ook de school, daar wordt over gesproken", zegt ze. "Als dat gebeurt hou je nog maar weinig sociale punten over in het dorp. Dus daar moeten we in de dorpsvisie goed over nadenken. Hoe we de leefbaarheid in ons dorp kunnen behouden, ook voor de jeugd."

Inwoners Scharendijke laten zich horen over de toekomst van hun dorp

Jongeren trekken weg

Er waren vooral oudere inwoners aanwezig in het dorpshuis. Enkele jongere inwoners van Scharendijke hopen dat er iets wordt gedaan om de jeugd in het dorp te houden. "Als de school en de voetbalclub verdwijnen, dan hou je geen jeugd meer over", zegt een van hen. "Dan kun je de café's en de restaurants ook wel sluiten. Het dorp is al sterk aan het vergrijzen en dat wordt dan alleen maar erger."

De jeugd hoopt ook op nieuwe woningen. "Speciaal voor jonge starters", zegt een van hen. "Laat ze alsjeblieft betaalbare woningen neerzetten voor jongeren, want die komen nu niet aan de bak op de woningmarkt. Dat zou een goede eerste stap zijn om de jeugd in het dorp te houden en de vergrijzing tegen te gaan."