Afgesplitste dominee wil nu ook een nieuwe kerk in Kruiningen

Volgelingen van Dominee Bredeweg voor de dienst in het dorpshuis (foto: Omroep Zeeland)

Wethouder ruimtelijke ordening Jaap Sinke (SGP) van de gemeente Reimerswaal heeft vanavond aan de gemeenteraad bekendgemaakt dat de VGG daartoe een principeverzoek heeft ingediend. Hij deed dat bij een bijeenkomst over het Ondernemingsplan van R&B wonen. "Dit principeverzoek zal uiteraard op de gebruikelijke wijze worden behandeld", voegde hij daaraan toe.

Geruchten

Aangezien Marien Weststrate van Leefbaar Reimerswaal vorige week nog vragen stelde hierover, naar aanleiding van geruchten over de komst van de nieuwe kerk, wilde Sinke niet wekenlang wachten met het informeren van de raad hierover. "Het leek mij goed om niet over een aantal weken met die mededeling te komen maar recht te doen aan de actieve informatieplicht", licht Sinke toe.

Wethouder Sinke informeert de raad over verzoek nieuwe kerk in Kruiningen

De VGG is twee maanden geleden afgesplitst van de Gereformeerde Gemeente in Kruiningen na een conflict tussen dominee Bredeweg met oud-diaken Henk Jansen en later ook het kerkelijk bestuur. Sindsdien houdt de VGG van Bredeweg kerkdiensten in het dorpshuis. Naar verluidt neemt zijn aanhang toe, ten opzichte van het aantal kerkgangers dat trouw is gebleven aan de gereformeerde kerk aan de Hansweertsestraatweg.

Opstootjes en rechtszaken

Binnen de kerk in Kruiningen rommelde het al langer. De ruzie tussen Bredeweg en Jansen en het daaropvolgende vertrouwensconflict tussen de dominee en een deel van de kerkenraad leidden de laatste maanden van 2017 tot opstootjes bij de kerk, rechtszaken en aangiftes.

Wat gebeurde er ook al weer in de gereformeerde gemeente in Kruiningen? - Eind 2016 uit diaken Henk Jansen kritiek op dominee Gerrit Bredeweg. Die pikt de kritiek op zijn functioneren niet en uit beschuldigingen aan het adres van Jansen, hij zou overspel plegen met zijn nicht. Jansen stapt op uit de kerkenraad. - In juli sleept Jansen de kerkenraad voor de rechtbank. Die zou niet volgens de eigen regels hebben gehandeld bij het steunen van dominee Bredeweg. De rechter geeft oud-diaken Jansen gelijk. De kerkenraad heeft niet volgens het kerkrecht gehandeld. - Binnen de gemeente ontstaan twee kampen en dat leidt tot tenminste één handgemeen. De politie surveilleert regelmatig tijdens de kerkdiensten. - In augustus vindt dominee Bredeweg volgapparatuur onder zijn auto. De politie neemt het in beslag en doet onderzoek. - Dominee Bredeweg botst met de classis Goes. Dat had een rapport opgesteld over het conflict met oud-diaken Jansen, maar dominee Bredeweg is het niet eens met de conclusies. - De kerksplitsing wordt definitief in november. Bredeweg breekt met de kerk en richt de Vrije Gereformeerde Gemeente op.

